Trotz schwachem Aktienjahr wittern Top-Analysten dank starkem Quartal und möglichem KI-Schub eine große Chance auf eine kräftige Trendwende bei Salesforce.Trotz eines besser als erwarteten Quartalsergebnisses gelingt es Salesforce weiterhin kaum, den massiven Kursrückgang des laufenden Jahres von rund 29 Prozent abzuschütteln. Führende Wall-Street-Häuser zeigen sich jedoch überraschend optimistisch. Viele Analysten sehen die aktuellen Schwächephasen sogar als strategische Einstiegschance - und verweisen auf einen bevorstehenden KI-basierten Wachstumsschub. Ergebnis übertrifft Erwartungen Der Cloud-Softwarekonzern meldete für das dritte Fiskalquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von …

