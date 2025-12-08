NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Astrazeneca von 14000 auf 16000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser setzte die Aktien im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag auch auf die "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen der Investmentbank. Bei Astrazeneca und Novartis gebe es wohl die meisten Nachrichten aus der Forschungspipeline von allen Pharmakonzernen - mit den größten Erfolgschancen. Zudem verwies er auf Bayer, wo Verbesserungen in Pharma- sowie im Agrargeschäft von der Aktienbewertung nicht ausreichend reflektiert würden./ag/mis



