Der DAX bleibt auf Erholungskurs. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich fast 200 Punkte zu und schloss +0,8% höher mit 24.028 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Bayer und BMW, Airbus war schwächster DAX-Wert. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Nach mauem Wochenstart auf Kurs Zum Start in die neue Woche kam es noch zu einem kräftigen Rücksetzer, doch bereits am Dienstag meldeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...