Wiesbaden - Die reale Produktion in Deutschland ist im Oktober 2025 gegenüber September saison- und kalenderbereinigt um 1,8 Prozent gestiegen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von August bis Oktober um 1,5 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angaben am Montag mit.



Im September 2025 stieg die Produktion gegenüber August nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 1,1 Prozent (vorläufiger Wert: +1,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2024 war die Produktion im Oktober kalenderbereinigt 0,8 Prozent höher.



Die positive Entwicklung der Produktion im Oktober ist unter anderem auf den Anstieg der Bauproduktion um saison- und kalenderbereinigt 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückzuführen. Auch die Anstiege im Maschinenbau (+2,8 Prozent) und der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+3,9 Prozent) trugen merklich zum Gesamtergebnis bei. Negativ wirkte sich hingegen der Produktionsrückgang in der gewichtigen Automobilindustrie aus (-1,3 Prozent).



Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) stieg im Oktober gegenüber September saison- und kalenderbereinigt um 1,5 Prozent. Innerhalb der Industrie war ein Anstieg über alle drei Hauptgruppen zu verzeichnen: Die Produktion von Investitionsgütern und Konsumgütern stieg um jeweils 2,1 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,6 Prozent. Außerhalb der Industrie stieg die Energieerzeugung um 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2024 sank die Industrieproduktion kalenderbereinigt um 0,1 Prozent.



In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Oktober 2025 gegenüber September saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent gestiegen. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen von August bis Oktober ebenfalls um 0,6 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Oktober 2024 war die energieintensive Produktion im Oktober 2025 kalenderbereinigt um 0,1 Prozent niedriger.





© 2025 dts Nachrichtenagentur