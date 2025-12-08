Morgan Stanley vollzieht eine bemerkenswerte Kehrtwende: Der neue zuständige Analyst Andrew Percoco nimmt Tesla von der Kaufliste und stuft die Aktie auf "Equal Weight" ab. Zwar erhöht er das Kursziel leicht auf 425 Dollar, signalisiert damit aber immer noch ein moderates Abwärtspotenzial gegenüber dem jüngsten Kursniveau. Der bisherige Tesla-Analyst Adam Jonas, der als Daueroptimist für Tesla galt, hat intern gewechselt.Percoco beschreibt Tesla weiterhin als führenden Akteur in Elektromobilität, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.