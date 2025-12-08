Morgan Stanley vollzieht eine bemerkenswerte Kehrtwende: Der neue zuständige Analyst Andrew Percoco nimmt Tesla von der Kaufliste und stuft die Aktie auf "Equal Weight" ab. Zwar erhöht er das Kursziel leicht auf 425 Dollar, signalisiert damit aber immer noch ein moderates Abwärtspotenzial gegenüber dem jüngsten Kursniveau. Der bisherige Tesla-Analyst Adam Jonas, der als Daueroptimist für Tesla galt, hat intern gewechselt.Percoco beschreibt Tesla weiterhin als führenden Akteur in Elektromobilität, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
