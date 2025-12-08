Infineon rückt rasant ins Zentrum der KI-Infrastruktur. Steigende Nachfrage, explodierende Rechenlasten und ein Milliardenmarkt: Alles deutet darauf hin, dass der deutsche Chip-Champion der nächste große KI-Gewinner werden könnte. Infineon mausert sich zum vielleicht unterschätztesten Gewinner des weltweiten KI-Booms. Während Nvidia und Co. die Schlagzeilen dominieren, wächst hinter den Kulissen ein Markt heran, der nur mit einer massiven Ausweitung von Energie- und Recheninfrastruktur funktionieren kann ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.