Basel - Der rechtliche Vollzug des Zusammenschlusses der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG vom 5. Dezember 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte zweier traditionsreicher Schweizer Versicherungsunternehmen. Im Heimmarkt entsteht damit der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz mit über zwei Millionen Kundinnen und Kunden und einem Marktanteil von rund 20 Prozent. Jeder dritte Haushalt in der Schweiz wird ...

