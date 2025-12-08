© Foto: Netflix Media

Trump kündigt an, den Netflix-Warner-Deal genau prüfen zu lassen, und warnt, der wachsende Streaming-Gigant könne zu mächtig werden.US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag bekräftigt, dass die geplante 83-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. durch den Streaming-Giganten Netflix einer umfassenden Regierungsprüfung unterzogen wird. "Netflix hat einen sehr großen Marktanteil", sagte Trump. "Wenn sie Warner Bros. hinzunehmen, steigt dieser Anteil erheblich. Das könnte ein Problem sein." Die Aussagen des Präsidenten kommen nur zwei Tage nach Bekanntgabe des Mega-Deals, in dessen Rahmen Netflix große Teile des Warner-Bros.-Discovery-Konzerns übernehmen will - einschließlich der …