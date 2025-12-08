Der Dezember 2025 zeigt, wie gnadenlos schnell der Kryptomarkt reagiert: Bitcoin und Co schwanken zweistellig und der Gesamtmarkt verliert 300 Milliarden Dollar. Doch unter dieser hektischen Oberfläche entstehen Entwicklungen, die darüber entscheiden könnten, welche Projekte 2026 ganz vorn liegen. Das Ethereum-Fusaka-Upgrade, neue Layer-2-Ansätze, Fortschritte im DeFi-Bereich und innovative Bitcoin-Technologien laufen oft völlig unter dem Radar. In einer Marktphase wie dieser zählt nur eines: Wer ...

