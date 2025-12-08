Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. - von GBC AG



08.12.2025 / 10:00 CET/CEST

Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc. Unternehmen: Desert Gold Ventures Inc. ISIN: CA25039N4084 Anlass der Studie: Research Report (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

ZWEI ASSETS, EIN STARKER DISCOUNT Desert Gold Ventures Inc. ist ein aufstrebender Goldentwickler mit einem breit aufgestellten und strategisch gut positionierten Portfolio in Westafrika, vor allem in Mali und der Elfenbeinküste. Das Unternehmensportfolio vereint seltene Qualitäten: ein durch eine aktualisierte NI-43-101-PEA deutlich de-risktes Entwicklungsprojekt sowie zusätzliche Explorationshebel über das Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste. Das Kernstück der Bewertung ist die aktualisierte Preliminary Economic Assessment für die Barani- und Gourbassi-Lagerstätten innerhalb des großflächigen Senegal-Mali-Shear-Zone-Blocks. Bei einem Goldpreis von 2.850 USD pro Unze ergibt die PEA einen nachsteuerlichen NPV (10%) von 61 Mio. USD, eine IRR von 57 % und eine prognostizierte Amortisationszeit von 2,5 Jahren. Auf Basis eines jüngeren Spot-Goldpreises von 4.070 USD steigt der nachsteuerliche NPV (10%) auf 124 Mio. USD, die IRR auf 101 %, bei einer verkürzten Amortisationszeit von 2,1 Jahren. Für unsere aktualisierte NAV-Bewertung nutzen wir die NPV10-Bewertung in Höhe von 124 Mio. USD. Rechnet man den wahrscheinlichkeitsspezifischen Wert des Tiegba-Projekts von 9,5 Mio. USD hinzu, erreicht Desert Golds Kernwert 133,5 Mio. USD, noch bevor das zusätzliche mineralisierte Inventar innerhalb des SMSZ berücksichtigt wird. Insgesamt ergibt sich aus dem Oxidprojekt in Mali, dem Tiegba-Explorationspotenzial und den weiteren Ressourcen außerhalb des aktuellen PEA-Minenplans ein Unternehmenswert von rund 155,2 Mio. USD bzw. 217,91 Mio. CAD. Das entspricht einem NAV von etwa 0,81 CAD pro Aktie, 0,58 USD pro Aktie oder ungefähr 0,50 EUR pro Aktie. Verglichen mit dem jüngsten Börsenkurs von 0,075 CAD ist die Diskrepanz erheblich. Selbst unter vorsichtigen Annahmen zeigt die Analyse, dass Desert Gold angesichts seiner Ressourcengrundlage und Projektökonomie deutlich unterbewertet sein sollte. Auf Basis dieser Einschätzung vergeben wir das Rating Kaufen.



Fertigstellung: 05.12.2025 (13:00 Uhr)

Erste Weitergabe: 08.12.2025 (10:00 Uhr)



