Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im November im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat verbessert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung stieg gegenüber Oktober von -36,9 auf -33,8 Punkte, wie das Seco am Montag mitteilte. Damit erholte sich das Barometer etwas nach einem leichten Rückgang im Oktober. Auch gegenüber demselben Monat im Vorjahr liegt der aktuelle Wert um ...

