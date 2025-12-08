Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im November im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat verbessert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung stieg gegenüber Oktober von -36,9 auf -33,8 Punkte, wie das Seco am Montag mitteilte. Damit erholte sich das Barometer etwas nach einem leichten Rückgang im Oktober. Auch gegenüber demselben Monat im Vorjahr liegt der aktuelle Wert um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab