Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im frühen Geschäft kaum verändert. Damit scheint der starke Lauf der vergangenen zwei Wochen zumindest für den Moment gestoppt. Das seit Mitte November dauernde Rally hat den Leitindex SMI zeitweise wieder knapp an die Marke von 13'000 Punkte gebracht. Für einen Anstieg darüber und für einen Angriff auf das Allzeithoch bei knapp 13'200 reicht der Schwung derzeit offenbar nicht. Eine Phase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...