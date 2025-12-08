Der Photovoltaik-Zubau verursacht keinen zusätzlichen Netzausbau. Denn der Ausbau der Stromnetze ist ohnehin für elektrische Verbraucher wie Wärmepumpen und E-Autos notwendig. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der HTW Berlin. Die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) hat in der Studie "Reduktion des Netzausbaubedarfs durch Prosuming" untersucht, wie eine effiziente Nutzung der Netzinfrastruktur möglich ist. Die Studie, an der sich auch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver