Windenergie und Photovoltaik sind die wichtigsten Stromerzeuger in Deutschland und haben die Kohle überholt. Insgesamt tragen die erneuerbaren Energien 64,1 Prozent zur inländischen Stromerzeugung bei. Im dritten Quartal 2025 haben Stromproduzenten in Deutschland 98,3 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2 % mehr als im dritten Quartal 2024. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren ...

