DB und Blue Elephant Energy schließen zwei umfangreiche Stromlieferverträge • Neue Großsolarparks gehen bis 2027 in Betrieb • Liefermenge an DB reicht jährlich für rund 14 Millionen ICE-Kilometer



Berlin und Hamburg, 08.12.2025 - Die Deutsche Bahn (DB) erhöht ihren Ökostromanteil weiter. Dafür hat die Konzerntochter DB Energie mit der Blue Elephant Energy GmbH (BEE) zwei langfristige Stromlieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPA), über insgesamt rund 2,5 Terrawattstunden (TWh) Solarstrom abgeschlossen. Geliefert wird der Solarstrom von zwei Großsolarparks aus Bayern und Baden-Württemberg, die bis Mitte 2027 in Betrieb gehen. Mit der Abnahme eines Großteils der Stromerzeugung aus den beiden Anlagen kann die DB jährlich rund 14 Millionen ICE-Kilometer zurücklegen. Durch eine Vertragslaufzeit von bis zu 13 Jahren ermöglicht die DB die Realisierung beider Großprojekte und leistet zugleich einen bedeutenden Beitrag für die klimafreundliche Energieversorgung der Bahn.



Die beiden neuen Solarparks produzieren insgesamt jährlich mehr als 300 Gigawattstunden (GWh) Strom. Mit einer Leistung von 266 MWp wird der Solarpark Schafhöfen in Bayern nach Fertigstellung der zweitgrößte Solarpark Deutschlands sein. Dafür werden bis 2027 auf einer Fläche von mehr als 300 Fußballfeldern rund 370.000 Solarmodule installiert. Die eigens auf der Fläche realisierte Umspannwerksinfrastruktur und der gleichzeitig geplante Batteriespeicher gewährleisten dabei eine effiziente Netzanbindung. Mit 53MWp wird der Solarpark Aulendorf zu den größten Solarparks in Baden-Württemberg zählen.



Florian Reuter, Geschäftsführer der DB Energie GmbH:

"Wir machen Bahnfahren in Deutschland immer klimafreundlicher. Mit täglich rund 15.000 Zugfahrten auf dem elektrifizierten Schienennetz sind wir als Deutsche Bahn eine der größten Ökostromverbraucherinnen Deutschlands und Treiberin der Energiewende in Deutschland. Unser Ziel ist klar: Wir wollen bis 2040 klimaneutral werden. Mit langfristigen Ökostromverträgen wie diesen ermöglichen wir den Bau großer Solarparks und stärken so den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Zudem können wir den Solarstrom, der sich derzeit durch die niedrigsten Stromerzeugungskosten auszeichnet, durch die Kombination mit Batteriespeichern künftig noch deutlich flexibler nutzen - so kommen wir dem Ziel einer klimaneutralen Bahn Schritt für Schritt näher und stellen gleichzeitig Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit sicher."



Felix Goedhart, Gründer und CEO der Blue Elephant Energy GmbH:

"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von DB Energie in unsere Projekte. Die Vereinbarungen stellen einen wichtigen Meilenstein für unser weiteres Wachstum in Deutschland dar und tragen wesentlich dazu bei, die Energieversorgung langfristig und verlässlich zu dekarbonisieren. Gleichzeitig stärken wir unsere Rolle als Projektentwickler und festigen unser Profil als ganzheitlicher Partner für Grünstrom - sei es mit Photovoltaik, Wind oder Batteriespeicher-Systemen. Die kurze Entwicklungszeit von drei Jahren bis zur Baureife beweist: Deutschland kann es. Deutschlandgeschwindigkeit ist möglich, wenn alle Projektbeteiligten vor Ort an einem Strang ziehen. Unser besonderer Dank geht daher auch an die beiden Gemeinden. Die geplante Ergänzung der Solarparks um Batteriespeicher wird den Projekten künftig ermöglichen, zusätzlichen Mehrwert für die Versorgungssicherheit und Flexibilität im Stromsystem zu leisten."



Die Deutsche Bahn deckt aktuell rund 70 Prozent des DB-Bahnstroms mit erneuerbaren Energien und liegt damit über dem öffentlichen Grünstrommix von derzeit rund 59 Prozent. Seit Anfang 2025 werden alle Bahnhöfe, Instandhaltungswerke, Bürogebäude und Anlagen in Deutschland, die von DB Energie beliefert werden, vollständig mit Ökostrom versorgt. Reisende im DB-Fernverkehr sind bereits seit 2018 innerhalb Deutschlands mit 100 Prozent Ökostrom unterwegs. Der grüne Strom der DB stammt aus einem immer breiter werdenden Portfolio: Die Hochsee-Windparks Nordsee-Ost, He Dreiht, Trianel Borkum sowie Amrumbank-West, Festland-Windparks und Photovoltaik-Parks in ganz Deutschland liefern Ökostrom an die DB. Seit dem vergangenen Jahr wird das Portfolio zudem mit Batteriespeichern ergänzt - die beiden ersten gehen im kommenden Jahr in Walsum und Beckum in Betrieb.



Über DB Energie GmbH:

DB Energie leistet mit ihrer Entwicklung und Bereitstellung von Energie-Infrastruktur einen wichtigen Beitrag zur Energiewende der Deutschen Bahn. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn bietet in Deutschland Eisenbahnverkehrsunternehmen eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung. Als Netzbetreiberin bewirtschaftet DB Energie das mehr als 7.900 Kilometer lange 16,7-Hertz-Bahnstromnetz, geschlossene 50-Hertz-Verteilernetze sowie die Gleichstromversorgungsanlagen der S-Bahnen Berlin und Hamburg. Bis 2038 wird der gesamte DB-Bahnstrom - rund sieben Terawattstunden pro Jahr - zu 100 Prozent grün sein.



Über Blue Elephant Energy GmbH:

Blue Elephant Energy entwickelt, erwirbt und betreibt Solar- und Windparks (onshore) sowie Batteriespeicherlösungen mit einem Fokus auf den europäischen Markt. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich BEE als führender unabhängiger Energieerzeuger (IPP) etabliert und verfügt über eine installierte Leistung von 1,73 GW und eine weitere Projektpipeline von 9,5 GW. Mit einer umfangreichen, technologieübergreifenden Projektpipeline und tiefgehender Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette treibt BEE ihr dynamisches Wachstum konsequent voran.





Kontakt

Blue Elephant Energy GmbH

Karen Westphal

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Tel: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail: IR@ blueelephantenergy.com



Emittent/Herausgeber: Blue Elephant Energy GmbH

Schlagwort(e): Energie



