Im Vergleich zum Vorjahr hat die Nachfrage nach privaten Dachanlagen spürbar weiter nachgelassen. Immerhin etwa 80 Prozent der neuen Anlagen werden mit einem Photovoltaik-Heimspeicher installiert, rund 40 Prozent in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einem Elektroauto. Die Zahlen des Marktstammdatenregister zeigen es deutlich: Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen bei Eigenheimbesitzern ist weiter rückläufig. Für das laufende Jahr vermeldet der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) einen Rückgang von bislang 28 Prozent - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Bereits im Vorjahr hatte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...