Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie bleibt auf Erfolgskurs. Nach einem erneuten Logiernächteplus im Oktober blickt die Branche auf eine durchgehend starke Sommersaison zurück. Auch im Gesamtjahr steuert die Hotellerie auf neue Rekordwerte zu. Im Oktober kletterte die Zahl der Logiernächte gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent auf 3,47 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Schweizer Gäste sorgten im «goldenen Oktober» ...

