Paris / London / Zürich - Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind die Anleger an den Börsen Europas erst einmal vorsichtiger geworden. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte ihnen der Mut für Anschlusskäufe. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 0,2 Prozent auf 5.712,77 Punkte, blieb damit aber in Reichweite seines Rekordhochs von Mitte November. Ausserhalb des Euroraums notierte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.