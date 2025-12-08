Paris / London / Zürich - Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind die Anleger an den Börsen Europas erst einmal vorsichtiger geworden. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte ihnen der Mut für Anschlusskäufe. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 0,2 Prozent auf 5.712,77 Punkte, blieb damit aber in Reichweite seines Rekordhochs von Mitte November. Ausserhalb des Euroraums notierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab