Die Monotherapie mit dem neuartigen BCL2-Inhibitor Sonrotoclax zeigt tiefgreifende und dauerhafte klinische Reaktionen bei R/R MCL und R/R CLL

Sonrotoclax in Kombination mit BRUKINSA führte bei zuvor unbehandelten CLL-Patienten unabhängig von Hochrisikomerkmalen zu einer schnellen MRD-Negativität

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, hat heute neue Daten zu Sonrotoclax veröffentlicht, einem in der Entwicklung befindlichen BCL2-Inhibitor der nächsten Generation, der als Monotherapie und in Kombination bei B-Zell-Malignomen einen bedeutenden klinischen Nutzen zeigt. Diese Daten wurden auf dem 67th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting Exposition in Orlando, Florida, vorgestellt. Die fünf Präsentationen beleuchten dauerhafte Reaktionen bei stark vorbehandelten Patienten mit rezidiviertem/refraktärem (R/R) Mantelzelllymphom (MCL) sowie zusätzliche Studien, die tiefe, schnelle und anhaltende Raten nicht nachweisbarer minimaler Resterkrankungen (uMRD) bei Patienten mit unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) unter Sonrotoclax-basierten Kombinationstherapien zeigen und damit das grundlegende Potenzial dieses Medikaments unterstreichen.

"Die Daten, die wir auf der ASH 2025 vorstellen, definieren neu, was Ärzte von Sonrotoclax als BCL2-Inhibitor der nächsten Generation erwarten können", erklärte Dr. med. Amit Agarwal, Chief Medical Officer, Hämatologie, BeOne. "Unsere Daten zeigen, dass Sonrotoclax dort erfolgreich ist, wo andere Mittel versagt haben. Es erzielt sowohl bei R/R-CLL als auch bei MCL als Monotherapie tiefe und dauerhafte Remissionen und weist als Kombinationstherapie bei therapienaiver CLL eine bemerkenswert schnelle Kinetik auf. Angesichts dieser Ergebnisse sind wir davon überzeugt, dass Sonrotoclax zu einem grundlegenden Medikament bei B-Zell-Malignomen werden und die Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit potenziell verbessern wird."

Sonrotoclax könnte der erste BCL2-Inhibitor werden, der in den USA für R/R MCL zugelassen wird, basierend auf Daten, die eine Gesamtansprechrate (ORR) von 52,4 zeigen. (Mündliche Präsentation: 663 7. Dezember von 17:00 bis 17:15 Uhr EST)

In dieser globalen, multizentrischen, einarmigen, offenen Phase-1/2-Studie (NCT05471843) betrug die ORR laut IRC 52,4 (95 CI, 42,4-62,4) mit einer vollständigen Remissionsrate (CR) von 15,5 (95 CI, 9,1-24,0) bei Patienten mit R/R-MCL nach Behandlung mit Anti-CD20-Therapie und einem BTK-Inhibitor, die mit 320 mg Sonrotoclax behandelt wurden (n 103). Bemerkenswert ist, dass die ORR durch die IRC-Behandlung bei Patienten mit Hochrisiko-Subtypen der Erkrankung konsistent war, einschließlich Patienten mit TP53-Mutation, einem wichtigen prognostischen Marker für MCL. Bei dieser Patientengruppe betrug die ORR nach IRC 59,1 (95 CI, 36,3-79,3).

Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 14,2 Monaten (Bereich: 0,3-24,9 Monate) betrug die mediane Ansprechdauer (DOR) laut IRC 15,8 Monate (95 KI: 7,4 Monate-NE) und hat noch nicht ihre volle Reife erreicht. Die mediane Zeit bis zum Ansprechen (TTR) betrug 1,9 Monate (Bereich 1,6-6,5 Monate), und das mediane progressionsfreie Überleben (PFS) betrug 6,5 Monate (95 KI: 4,0-10,4).

Die Behandlung mit Sonrotoclax als Monotherapie wurde im Allgemeinen gut vertragen, und die unerwünschten Ereignisse waren beherrschbar. Die häufigsten behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse (TEAEs) des Grades =3, die bei mehr als 10 der Patienten auftraten, waren Neutropenie (19,1 %), Infektionen (16,5 %) und Pneumonie (10,4 %).

Diese Daten werden derzeit von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens geprüft.

"Die Erzielung einer tiefgreifenden und dauerhaften Reaktion bei rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom nach einer BTK-Inhibitor-Therapie stellt seit langem eine Herausforderung dar", erklärte Dr. Michael Wang, Professor am Department of Lymphoma and Myeloma des MD Anderson Cancer Center der University of Texas und Hauptautor der Studie. "In dieser Analyse zeigte die Monotherapie mit Sonrotoclax bei stark vorbehandelten Patienten, einschließlich Patienten mit Hochrisikoserkrankungen, signifikante und anhaltende Reaktionen. Diese Ergebnisse sind äußerst ermutigend und deuten darauf hin, dass dieser BCL2-Inhibitor der nächsten Generation eine grundlegende Rolle bei der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten spielen könnte."

Sonrotoclax-Kombinationen zeigen schnelle Reaktionen mit unübertroffenen uMRD-Raten und einer deutlich besseren Kinetik als derzeit verfügbare Optionen

BGB-11417-101 (NCT04277637) ist eine laufende Phase-1/1b-Studie zur Dosiseskalation/-erweiterung bei Patienten mit B-Zell-Malignomen. Die auf der ASH-Konferenz vorgestellten Ergebnisse zeigen Daten zu Sonrotoclax-Kombinationstherapien bei Patienten mit therapienaiver (TN) CLL/SLL. Zu den bemerkenswerten Höhepunkten gehören:

Sonrotoclax plus Zanubrutinib ( Posterpräsentation: 3891 Bei 135 Patienten, deren Wirksamkeit bewertet werden konnte, betrug die ORR 100 %, wobei bei 55 der Patienten in der 320-mg-Kohorte eine CR/CR mit unvollständiger Erholung der Blutwerte (CRi) erzielt wurde. Die mediane TTR betrug 2,6 Monate (Bereich: 1,5-10,8 Monate). Nach 48 Wochen Kombinationsbehandlung lag die uMRD4-Rate in der 320-mg-Kohorte bei 91 %, und die uMRD-Raten stiegen im Laufe der Zeit weiter an, wobei 98 der Patienten nach 96 Wochen uMRD4 erreichten. Die mediane Zeit vom Beginn der Kombinationstherapie bis zum Erreichen von uMRD4 betrug 4,5 Monate. Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 30,9 Monaten wurden in der 320-mg-Kohorte keine Progressionsereignisse beobachtet, auch nicht bei den 40 der Patienten (34 Patienten), die die Behandlung elektiv abgebrochen hatten. Die Kombination wurde im Allgemeinen gut vertragen, ohne dass es zu tödlichen TEAEs oder einem klinischen oder labortechnischen Tumorlysesyndrom (TLS) kam.



Sonrotoclax plus Obinutuzumab ( Mündliche Präsentation: 793 In der Kohorte mit 320 mg, deren Wirksamkeit bewertet werden konnte (n 30), betrug die ORR 93 %, wobei bei 43 der Patienten eine CR/CRi erzielt wurde. Die mediane Zeit vom Erreichen der Sonrotoclax-Zieldosis bis zum Erreichen einer uMRD betrug in der 320-mg-Kohorte 2,3 Monate (Bereich: 1,4 bis 5,6 Monate). Die Kombination wurde im Allgemeinen gut vertragen, es gab keine Abbrüche der Sonrotoclax-Behandlung oder Todesfälle aufgrund von TEAEs. Aktualisierte Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit werden am Montag, dem 8. Dezember, von 10:30 bis 10:45 Uhr EST vorgestellt.



Sonrotoclax plus Zanubrutinib und Obinutuzumab ( Posterpräsentation: 3890 Bei 15 Patienten, deren Wirksamkeit bewertet werden konnte, betrug die ORR 100 mit einer CR/CRi-Rate von 40 %. Von den MRD-auswertbaren Patienten (n 10) erreichten 100 uMRD4, brachen die Behandlung gemäß Protokoll ab und befinden sich weiterhin in Remission; 80 der Patienten erreichten uMRD6. Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von etwa 18,0 Monaten sind keine PFS-Ereignisse aufgetreten. Die Kombination wurde im Allgemeinen gut vertragen, und es wurden keine Todesfälle oder Abbrüche der Studie aufgrund von TEAEs beobachtet.



Die Monotherapie mit Sonrotoclax erzielt bei Patienten mit R/R CLL/SLL eine ORR von 76 gemäß IRC, mit einer CR/CRi von 19 %, was schnelle und tiefgreifende Reaktionen demonstriert (Posterpräsentation: 5666

BGB-11417-202 (NCT05479994) ist eine offene Phase-2-Studie, die möglicherweise zur Zulassung führt und die Wirksamkeit und Sicherheit von Sonrotoclax bei 100 stark vorbehandelten Patienten mit R/R CLL/SLL untersucht. Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 14,4 Monaten (Bereich: 0,2-27,5 Monate) zeigen die Ergebnisse der Primäranalyse Folgendes:

Ähnliche ORR- und CR-Reaktionen wurden bei Patienten mit unmutiertem IGHV, del(17p) und/oder TP53 -Mutation sowie BTK-Mutation beobachtet. Die mediane TTR betrug 3,7 Monate (Bereich: 1,3-11,1 Monate).

-Mutation sowie BTK-Mutation beobachtet. Die mediane TTR betrug 3,7 Monate (Bereich: 1,3-11,1 Monate). Die beste uMRD-Rate im Blut lag bei 49,0 (n 49/100). Die mediane Zeit bis zum Erreichen einer uMRD4 im Blut betrug 5,8 Monate (Bereich: 3-12 Monate).

Die Monotherapie mit Sonrotoclax wurde gut vertragen, die Toxizitäten waren beherrschbar und es traten keine klinischen TLS auf.

Aktualisierte Daten aus der Zusammenfassung werden am Montag, dem 8. Dezember, von 18:00 bis 20:00 Uhr EST vorgestellt. Darüber hinaus werden diese Daten derzeit von der chinesischen Arzneimittelbehörde (NMPA) im Hinblick auf eine mögliche beschleunigte Zulassung geprüft.

Für weitere Informationen über unsere Teilnahme an der 2025 ASH Annual Meeting and Exposition besuchen Sie bitte unsere Veranstaltungsseite: congress.beonemedicines.com.

Über das Mantelzelllymphom

Das Mantelzelllymphom (MCL) ist ein seltener Subtyp des aggressiven B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom1 (NHL), das sich in den B-Zellen der Mantelzone der Lymphknoten entwickelt. Auf MCL entfallen weltweit etwa 5 aller NHL-Fälle2 von denen ungefähr 28.000 Menschen betroffen sind3 Häufig wird MCL erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert.4 Fast alle MCL-Patienten entwickeln schließlich eine refraktäre oder rezidivierende (R/R) Erkrankung.5 Die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei MCL liegt bei etwa 50 %, was den dringenden Bedarf an neuen Therapieoptionen verdeutlicht.6

Über chronische lymphozytische Leukämie

Die chronische lymphatische Leukämie (CLL) ist eine lebensbedrohliche Krebserkrankung bei Erwachsenen. Es handelt sich um eine bösartige Erkrankung der reifen B-Zellen, bei der abnormale leukämische B-Lymphozyten (eine Art weißer Blutkörperchen) aus dem Knochenmark entstehen und das periphere Blut, das Knochenmark und das Lymphgewebe überfluten.7,8 Die CLL ist die häufigste Form der Leukämie bei Erwachsenen und macht etwa ein Drittel aller Neuerkrankungen aus.2,9

Über Sonrotoclax (BGB-11417)

Sonrotoclax ist ein Prüfpräparat der nächsten Generation und potenziell der beste B-Zell-Lymphom-2 (BCL2)-Inhibitor seiner Klasse mit einem einzigartigen pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Profil. Laborstudien während der frühen Arzneimittelentwicklung haben gezeigt, dass Sonrotoclax ein hochwirksamer und spezifischer BCL2-Inhibitor mit einer kurzen Halbwertszeit ist, bei dem es zu keiner Arzneimittelakkumulation kommt. Sonrotoclax hat bei einer Reihe von B-Zell-Malignomen eine vielversprechende klinische Wirksamkeit gezeigt und wird derzeit als Monotherapie sowie in Kombination mit anderen Therapeutika, darunter BRUKINSA, entwickelt. Insbesondere in frühen klinischen Studien hat Sonrotoclax in Kombination mit BRUKINSA bei therapienaiven Patienten mit einem CLL eine schnelle und bislang beispiellose Rate an nicht nachweisbarer minimaler Resterkrankung ("undetectable Minimal Residual Disease", uMRD) gezeigt. Bis dato wurden über 2.200 Patienten in das breit angelegte globale Entwicklungsprogramm für Sonrotoclax aufgenommen.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat Sonrotoclax den Status eines Therapiedurchbruchs (Breakthrough Therapy Designation, BTD) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) Mantelzell-Lymphom (MCL) verliehen. Darüber hinaus hat die FDA Sonrotoclax den Fast-Track-Status für MCL und Waldenström-Makroglobulinämie sowie den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit MCL, WM, multiplem Myelom, akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischem Syndrom zuerkannt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen richten sich an ein globales Publikum.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien entdeckt und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit leichter zugänglich sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore umfasst, treibt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Mit einem wachsenden globalen Team von fast 12.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Medikamenten für weit mehr Patienten, die diese benötigen, radikal zu verbessern.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den potenziellen Vorteilen von Sonrotoclax, den Erwartungen von BeOne hinsichtlich der klinischen Entwicklung, regulatorischen Meilensteinen, Einreichungen und Zulassungen von Sonrotoclax sowie den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die eine weitere Entwicklung oder Marktzulassung möglicherweise nicht unterstützen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Arzneimittelkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, Schutz für sein geistiges Eigentum in Bezug auf seine Arzneimittel und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten bei der Durchführung der Arzneimittelentwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und anderen Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; Die Fähigkeit von BeOne, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen und Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q ausführlicher erläutert werden, sowie Erörterungen potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Um Zugang zu den BeOne-Medienressourcen zu erhalten, besuchen Sie unseren Newsroom

