Erneuerbare Energien sollen resilienter und ressourcenschonender werden. Bis zum 31. Januar können Unternehmen und Forschungseinrichtungen jetzt Projektideen einreichen, um Windenergie und Photovoltaik nachhaltiger zu machen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat den "Förderaufruf Energieforschung für Zirkuläre Wirtschaft - Wind, PV und System" veröffentlicht. Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind dazu aufgerufen, Projektideen einzureichen, die den weiteren Ausbau der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.