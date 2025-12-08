FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 220 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 450 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VODAFONE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 120 (100) PENCE - BERENBERG CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 970 (1320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 506 (530) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3710 (4000) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 143 (145) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 700 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3100 (3090) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1613 (1541) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 664 (601) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BALTIC CLASSIFIEDS TARGET TO 287 (366) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPIRE HEALTHCARE TARGET TO 245 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PARAGON GROUP TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4120 (4080) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (5000) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN ADDS ASTRAZENECA AND ARGENX TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN CUTS ADMIRAL GROUP TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 3000 (3050) PENCE - JPMORGAN CUTS AVIVA TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 725 PENCE - JPMORGAN CUTS M&G TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 305 (315) PENCE - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16000 (14000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 550 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS ROTORK TO 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 720 (800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 210 (205) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2985 (3010) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TRAINLINE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 235 (465) PENCE - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3485 (4035) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 10685 (9450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'NEUTRAL'
