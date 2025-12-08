Von Ignacio Aguirre, CMO Bitget Bitcoin und Ethereum stehen erneut unter Abwärtsdruck: BTC ist von rund 91.000 USD auf 88.000 USD gefallen, während ETH bei knapp 3.100 USD verharrt, da sich die Märkte auf eine mögliche Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BOJ) einstellen. Ein stärkerer Yen erhöht das Risiko einer Auflösung von Yen-Carry-Trades, was die Bewertungen von Kryptowährungen vorübergehend belasten kann, da gehebelte Positionen an den globalen ...

