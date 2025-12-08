Im November ist der Monatsmarktwert für Solarstrom auf 9,1 Cent pro kWh angestiegen. Auch die Marktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom kletterten nach oben. Der Monatsmarktwert Solar lag im November 2025 bei 9,102Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Oktober kostete Solarstrom im Mittel noch 6,98 Cent/kWh. Auch im November war der saisonbedingte Anstieg etwas geringer als im Vorjahr. Solarstrom war noch immer billiger als ...

