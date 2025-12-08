Hannover (www.anleihencheck.de) - Der dieswöchige ökonomische Kalender ist eher dünn geraten und zinsseitig dennoch sehr spannend, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Neben einer australischen Notenbanksitzung am morgigen Tag, bei der zunächst keine Veränderung am Leitzins erfolgen sollte, dürfte das Highlight der ganzen Woche das FOMC-Meeting ausmachen. Obwohl die Datenlage herausfordernd sei und die Stimmung im Fed-Board schwer zu greifen, aber etwas gespalten zu sein scheine, würden die Analysten der NORD/LB weiterhin - oder gerade deshalb? - von einer weiteren Senkung der Fed Funds Target Rate ausgehen. Die Schweizer Notenbanker würden ihrerseits tagen, wobei die Analysten der NORD/LB von keiner Veränderung ausgehen würden. Mit einem Leitzinsniveau von 0,00% bleibe ohnehin nicht mehr viel Luft nach unten. ...

