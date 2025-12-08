In den letzten Monaten und Jahren "fremdelten" die Marktakteure mit der Bayer-Aktie.Vor allem das langwierige Belastungsthema Glyphosat sorgte dafür, dass keine Kaufstimmung aufkommen wollte. Vor wenigen Tagen kam Bewegung in die juristische Auseinandersetzung in den USA und der Markt reagierte sofort. Die Aktie schoss nach oben. In den letzten Tagen manifestierte sich die Erholungsrallye. Die Bayer-Aktie konnte das Kursniveau verteidigen. ...

