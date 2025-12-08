NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Nutzerkonferenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gehe er um beständige Fortschritte, nicht um die Neuerfindung des Rads, schrieb Brent Thill am Montag./rob/mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M. Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US0231351067

