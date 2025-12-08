Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
H1 Umsatz wächst auf € 34,2 Mio. (+61,5%), Haushaltsausschuss gibt drittes SMG-Los frei
Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat jüngst die vorläufigen H1-Zahlen vermeldet. Darin noch nicht enthalten ist das dritte Los des SMG (Sprechsätze mit Gehörschutz)-Großauftrags, denn dieses wurde erst am 3.12.2025 durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages freigegeben. Die finale Beauftragung durch die Bundeswehr ist noch nicht erfolgt, auch zur Größenordnung des Auftrags gibt es keine offiziellen Angaben, während üblicherweise gut informierte Kreise (hartpunkt.de) von 50k Einheiten berichten (was über vorangegangenen Losgrößen liegen würde). Jüngst waren europäische Rüstungstitel etwas unter Druck geraten, was sich in der leicht gesunkenen Peer-Bewertung widerspiegelt. Mit einem 2025/26er EV/Umsatz-Verhältnis von 2,0 ist CEOTRONICS für ein Unternehmen mit hohem Rüstungsanteil aber weiterhin günstig.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 17,66.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: CEOTRONICS_20251208_KurzanalyseBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2241792 08.12.2025 CET/CEST