Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: H1 2025/26 vorläufig, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 08.12.2025 Kursziel: € 17,66 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 10.6.2025, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

H1 Umsatz wächst auf € 34,2 Mio. (+61,5%), Haushaltsausschuss gibt drittes SMG-Los frei Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat jüngst die vorläufigen H1-Zahlen vermeldet. Darin noch nicht enthalten ist das dritte Los des SMG (Sprechsätze mit Gehörschutz)-Großauftrags, denn dieses wurde erst am 3.12.2025 durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages freigegeben. Die finale Beauftragung durch die Bundeswehr ist noch nicht erfolgt, auch zur Größenordnung des Auftrags gibt es keine offiziellen Angaben, während üblicherweise gut informierte Kreise (hartpunkt.de) von 50k Einheiten berichten (was über vorangegangenen Losgrößen liegen würde). Jüngst waren europäische Rüstungstitel etwas unter Druck geraten, was sich in der leicht gesunkenen Peer-Bewertung widerspiegelt. Mit einem 2025/26er EV/Umsatz-Verhältnis von 2,0 ist CEOTRONICS für ein Unternehmen mit hohem Rüstungsanteil aber weiterhin günstig. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 17,66.



