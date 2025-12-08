Verwirrspiele im Hause Hugo Boss: Wie kürzlich vermeldet, wünscht sich der größte Anteilseigner des Modehauses, der britische Handelskonzern Frasers, die Ablösung des Aufsichtsratschefs Stephan Sturm. Zwar bestätigte dieser angeblich, dass er das Amt bei mangelndem Vertrauen des Großaktionärs niederlegen wolle. Am gleichen Tag vermeldete Boss selbst aber, dass Herr Sturm das Amt weiter ausüben wolle. Dieses Durcheinander passt in das Bild, dass das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Aktien-Global.de