Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Montag seinen seit Mitte November dauernden Höhenflug fort. Nach einem zögerlichen Start mit zeitweise negativen Notierungen hat sich der SMI mittlerweile klarer ins Plus abgesetzt und nähert sich der Marke von 13'000 Punkten. In freudiger Erwartung einer weiteren Zinssenkung durch das Fed sei der Startschuss für das Endjahresrally gefallen, heisst es in einer Markteinschätzung der Zürcher Kantonalbank. ...

