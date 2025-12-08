© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Stahlkonzern Salzgitter rückt wieder ins Visier der Analysten. Die Privatbank Berenberg hat die Aktie von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel auf 50 Euro angehoben. Die Aktie zieht kräftig anPaukenschlag zum Wochenstart für Salzgitter-Anleger: Die UBS stuft die Aktie auf Kaufen hoch und treibt den Kurs am Montag um fast 6 Prozent nach oben. Trotz einer Kursverdopplung seit Jahresbeginn sehen die Analysten weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial - vor allem wegen der besonderen Hebelwirkung auf steigende Stahlpreise in der Europäischen Union. Im Zentrum der Neubewertung steht die erwartete Verschärfung der EU-Importquoten. Sollte die geplante Kürzung um 47 Prozent kommen, …