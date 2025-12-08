ETHENEA: Kommentar zur kommenden Fed-Sitzung am 10. Dezember

08.12.2025 -

Die dritte Zinssenkung: Fed entscheidet sich trotz Spaltung für Versicherungsschritt

Die Federal Reserve wird am 10. Dezember voraussichtlich eine weitere Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte beschließen. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts ist an den Futures-Märkten bereits eingepreist und liegt derzeit bei rund 85 %. Dieser dritte Zinsschritt in Folge im Zyklus gilt als "Versicherungsschritt", um Arbeitsmarktrisiken abzufedern. Die Entscheidung wird vor dem Hintergrund einer tiefen Spaltung innerhalb der Fed getroffen.

Makroökonomische Treiber und Spaltungsgründe

Die jüngsten Wirtschaftsdaten, die nun die durch den Shutdown entstandene Datenlücke schließen, untermauern den Lockerungskurs:

Konsumschwäche: Die Einzelhandelsumsätze für September fielen enttäuschend aus und die Kontrollgruppe schrumpfte sogar. Die Verbraucherstimmung sank im November auf den niedrigsten Stand seit April, was darauf hindeutet, dass insbesondere einkommensschwache Verbraucher unter Druck stehen.

Arbeitsmarkt: Der offizielle Bericht für den Monat September (119.000 neue Stellen) fiel robuster aus als befürchtet. Alternative Indikatoren, wie der ADP-Wochenbericht, der im frühen November einen Rückgang von13.500 Arbeitsplätzen verzeichnete, signalisieren jedoch eine echte und allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes.

Inflation: Die bevorzugte Inflationsmessgröße der Fed, die Kern-PCE-Inflation, wird für September auf verhaltene 0,23 % im Monatsvergleich (2,9 % im Jahresvergleich) geschätzt. Die Gesamtinflation (netto nach Zolleffekten) wird als nahezu dem 2 %-Ziel entsprechend angesehen.

Fazit: Kursbestimmung und Ausblick

Das kommende FOMC-Sitzung wird als klare Fortsetzung des Risikomanagement-Zyklus in die Geschichte eingehen. Trotz interner Meinungsverschiedenheiten und unvollständiger Daten signalisiert die Fed, dass die Gefahr eines nachlassenden Arbeitsmarktes weiterhin höher gewichtet wird als steigende Inflation. Mit der wahrscheinlichen Zinssenkung und dem gleichzeitigen Stopp des Quantitative Tightening (QT) bekräftigt die Fed, die US-Wirtschaft weiter zu stützen.

Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Weitergabe an Personen in Staaten, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist, insbesondere in den USA oder an US-Personen, ist untersagt. Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine anleger- und produktbezogene Beratung. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) sorgfältig zu lesen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache sowie in nichtamtlicher Übersetzung bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., der Verwahrstelle, den nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie unter www.ethenea.com erhältlich. Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter www.ethenea.com/glossar. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Preise, Werte und Erträge können steigen oder fallen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlichen Währungsrisiken. Aus den bereitgestellten Informationen lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Annahmen und Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Dieses Dokument stellt keine vollständige Risikoaufklärung dar. Durch den Vertrieb des Produktes können Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft, verbundene Unternehmen oder Vertriebspartner fließen. Maßgeblich sind die Angaben zu Vergütungen und Kosten im aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Liste der nationalen Zahl- und Informationsstellen, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Hinweise zu Risiken einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung finden Sie unter www.ethenea.com/rechtshinweise/. Im Falle einer fehlerhaften NIW-Berechnung erfolgt eine Entschädigung gemäß CSSF-Rundschreiben 24/856; bei über Finanzintermediäre gezeichneten Anteilen kann die Entschädigung eingeschränkt sein. Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxembourg. Vertreterin in der Schweiz ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin bezogen werden. Informationen für Anleger in Belgien: Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationsdokumente (PRIIPs-KIDs), die Jahresberichte und die Halbjahresberichte des Teilfonds sind auf Anfrage kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg und beim Vertreter erhältlich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird kein Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Originaldokumente; Übersetzungen dienen nur Informationszwecken. Die Nutzung von digitalen Werbeformaten erfolgt auf eigene Verantwortung; die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Datenschutzverletzungen durch externe Informationsanbieter. Die Nutzung ist nur in Ländern zulässig, in denen dies gesetzlich erlaubt ist. Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zulässig. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Alle Rechte vorbehalten. 08.12.2025