Für Haushalte, die bereits über eine Photovoltaik-Dachanlage besitzen, kann es sich finanziell sehr lohnen, in ein Heim-Energiemanagementsystem oder einen Heimspeicher zu investieren. Viele Hausbesitzer schrecken jedoch vor den hohen Investitionssummen zurück und erwarten eine Amortisation binnen fünf Jahren. GridX hat seinen ersten "Retrofit-Report" veröffentlicht und will damit zeigen, welches Potenzial die Anschaffung von Heim-Energiemanagementsystemen, Batteriespeichern oder auch Wallboxen und Elektroautos für private Haushalte haben kann. Gleichzeitig will es Installateuren, Gerstellern und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...