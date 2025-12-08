Die Aktienmärkte erleben einen markanten Stimmungsumschwung: Während einst OpenAI als unangefochtener Star der KI-Revolution galt, rückt nun Alphabet mit wachsender Macht ins Zentrum der Anlegerfantasien. Der bisherige Höhenflug vieler KI-Titel bekommt Risse - und genau zwischen diesen beiden Tech-Giganten entscheidet sich, wohin die nächste Welle des Marktmomentums rollt. Stimmungsumschwung an den Aktienmärkten An den Aktienmärkten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.