Die Aktie von BioNTech kann zum Wochenstart deutlich zulegen. Gute News vom Wochenende zum Produktkandidaten BNT316 bei Lungenkrebs unterstützen die Aktie. Für einen charttechnischen Befreiungsschlag reicht das allerdings nicht. Die Aktie läuft derzeit weiter in einem seit Monaten ausgebildeten Trendkanal seitwärts.BioNTech und der Partner OncoC4 veröffentlichten heute Daten aus der ersten, nicht-zulassungsrelevanten Dosisfindungsphase der globalen, randomisierten, klinischen Phase-3-Studie für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär