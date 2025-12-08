Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.080 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Rheinmetall und MTU, am Ende Gea, Symrise und Brenntag.



"Die Stimmung im europäischen Handel ist gerade in dieser Handelswoche von einem selektiven abwartenden Sentiment bestimmt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Marktteilnehmer hätten bereits in den vergangenen Handelstagen sehr viel Optimismus bezüglich einer potenziellen Zinssenkung in den USA eingepreist und wollten nun sehen, ob diese Vorschusslorbeeren angemessen waren.



"Auf der anderen Seite möchten die Investoren von weiteren Kurssteigerungen profitieren", so Lipkow. "Daher liegt der Fokus zum Wochenstart auf den defensiven Branchen, wie Pharma, Banken/ Versicherungen und Versorgern. Etwas vorsichtiger sind die Marktteilnehmer bei den zyklischen Branchen, wie Automotive und Chemie." Auch die klassischen Technologietitel seien zum Wochenstart weniger gefragt. "Das Handelsvolumen im Gesamtmarkt bleibt weiterhin unterdurchschnittlich und zeigt keinen Kaufdruck im Gesamtmarkt auf."





© 2025 dts Nachrichtenagentur