Zahlen, Auftragsboom und MDAX-Einzug: TKMS überzeugt Anleger

Die Aktie von TKMS (ISIN:DE000TKMS001), der maritimen Abspaltung von Thyssenkrupp, stand zuletzt sichtbar im Fokus. Der Konzern hat erstmals als eigenständiges Unternehmen Jahreszahlen präsentiert und rückt ab dem 22. Dezember in den MDAX auf. Damit trifft frische Transparenz auf indexgetriebene Nachfrage, was die Bewertung neu justiert und den Titel für Anleger besonders interessant machen könnte.

TKMS hat im Geschäftsjahr 2024/25 deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT erreichte 131 Millionen Euro bei einer Marge von 6 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 108 Millionen Euro, der Free Cashflow verdoppelte sich auf 784 Millionen Euro. Der Auftragseingang summierte sich auf 8,8 Milliarden Euro, der Auftragsbestand wuchs auf 18,2 Milliarden Euro und sichert die Auslastung weit über das laufende Jahr hinaus. Segmentseitig entfielen 1,14 Milliarden Euro auf U-Boote, 701 Millionen Euro auf Atlas Elektronik und 503 Millionen Euro auf Überwasserschiffe. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 17,6 Prozent, Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 55 Millionen Euro mit Fokus auf Brennstoffzellentechnik und autonome Systeme. Bilanzseitig stützen hohe Vorauszahlungen die Liquidität, was den starken Cashflow erklärt. Für 2025/26 plant TKMS Investitionen von rund 200 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts Wismar und kündigt erstmals eine Dividende von 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns an. Mittelfristig strebt das Management eine EBIT-Marge von über 7 Prozent an.

Strategisch setzt TKMS auf das Selbstverständnis als maritimes Powerhouse mit kompletter Wertschöpfungskette. Die nun bestätigte MDAX-Aufnahme ist ein reputationsstarker Katalysator und hebt die Sichtbarkeit bei institutionellen Investoren. Großaufträge wie das deutsch-norwegische U-Boot-Programm 212CD, die Modernisierung der deutschen 212A-Flotte sowie internationale Projekte stützen den Auftragsberg. Die Abhängigkeit von Meilensteinzahlungen in Großprojekten bleibt ein strukturelles Merkmal, weshalb das Unternehmen für 2025/26 einen Korridor von 100 bis 150 Millionen Euro bereinigtes EBIT nennt bei einer Umsatzzielspanne von minus 1 bis plus 2 Prozent.

Die Einschätzungen zum Titel fallen unterschiedlich aus, insgesamt aber mit positiver Tendenz. Mehrere Häuser sehen die Aktie im Kaufbereich und erwarten Kursziele zwischen 78 und 82 Euro. Einzelne Stimmen bleiben vorsichtiger mit Bewertungen um 74 Euro, während optimistische Prognosen bis in den dreistelligen Bereich reichen. Der Konsens bewegt sich damit überwiegend im oberen 70er- bis unteren 80er-Segment.

Tkms AG & Co. KGaA Tageschart

Betrachtungszeitraum: 20.10.2025- 08.12.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Der Kurs notiert aktuell bei rund 69 Euro. In der Nähe liegt ein Widerstand bei etwa 70,5 Euro. Ein Schlusskurs darüber würde den Aufwärtstrend weiter bestätigen und den Weg in die Zone zwischen 75 und 77 Euro öffnen, bevor um 85 Euro ein markanter langfristiger Widerstand wartet. Auf der Unterseite verlaufen Unterstützungszonen im Bereich um 61 und 57,5 Euro, die als Puffer gegen stärkere Rücksetzer gelten. Ein Ausbruch über 70,5 Euro könnte zusätzlich durch den bevorstehenden Indexaufstieg beflügelt werden.

Tradingmöglichkeiten

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit TKMS AG & Co. KGaA UN1X14 2,17 48,109265 EUR 48,109265 EUR 3,13 Open End TKMS AG & Co. KGaA UN240J 1,02 60,107373 EUR 60,107373 EUR 6,55 Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit TKMS AG & Co. KGaA UN1CJ1 2,19 89,8362 EUR 89,8362 EUR 3,22 Open End TKMS AG & Co. KGaA UN1CHZ 1,2 79,854405 EUR 79,854405 EUR 5,82 Open End

