Nach der spektakulären Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro durch US-Spezialeinheiten stehen die internationalen Finanzmärkte vor einer neuen Phase geopolitischer Unsicherheit mit direkten und indirekten Wirkungen auf Rohstoffmärkte und strategische Lieferketten. Washingtons Militäraktion in der Hauptstadt Caracas und die anschließende Überstellung Maduros nach New York haben international nicht nur scharfe Kritik ausgelöst, sondern werfen auch dringende völkerrechtliche Fragen auf. Trotz dieser Herausforderungen werden sich die Megatrends nachhaltige Mobilität und Energiespeicherung fortsetzen. Ebenso gehören die Akteure der Verteidigungsindustrie zu den Gewinnern. Die kanadische NEO Battery Materials bespielt all diese Felder und ist ein chancenreiches Investment.Den vollständigen Artikel lesen ...
