In der ersten Wallbox-Inspektion hat die Wallbox Amperfied connect.solar, dicht gefolgt vom Fronius Wattpilot Flex, die besten Ergebnisse beim solaren Überschussladen gezeigt. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin bringt seit einigen Jahren mit ihrer Stromspeicher-Inspektion mehr Transparenz in den Photovoltaik-Speichermarkt. Nun haben die Wissenschaftler:innen erstmals die Wallbox-Inspektion 2025 vorgestellt. Fünf Wallboxen hat man nach einem von der HTW Berlin, dem Fraunhofer-Institut ...

