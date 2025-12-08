kundenservice@finanzen100.de

Schon am 10. Oktober hatten wir in der Bernecker Daily (Nr. 283) berichtet, dass Netflix erwägt, in den Bieterkampf um Warners Bros. Discovery einzusteigen. Am Freitagnachmittag verkündet Netflix dann die Übernahme von Warner für 72 Mrd. $. Der Medienkonzern wird inklusive Schulden mit insgesamt 82,7 Mrd. $ bewertet. Netflix erhält die Kontrolle über die Film- und TV-Produktion von Warner Bros. Dazu gehört auch der Pay-TV-Anbieter HBO Max ("Games Of Thrones"), der im Januar in Deutschland startet. Warners TV-Sender wie CNN und TNT werden dagegen nicht von Netflix übernommen. Wegen der kartellrechtlichen Überprüfung wird der Deal erst im dritten Quartal 2026 abgeschlossen. Fazit: Für Netflix ist die Übernahme ein Erfolg. Außerdem dürften jetzt Konkurrenten wie Disney oder Apple verstärkt über einen Zusammenschluss ihrer Streaming-Dienste nachdenken.