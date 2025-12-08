Die Microsoft-Aktie steht aktuell bei 415 EUR. Der Kurs wirkt stabil, doch unter der Oberfläche brodelt es: Während Copilot im Unternehmen zum Wachstumsmotor wird und Analysten das Monetarisierungspotenzial feiern, sorgen widersprüchliche Signale, mögliche Chip-Lieferkettenänderungen und Energieprojekte für Unsicherheit. Anleger warten auf Klarheit.Copilot als Treiber - KI wird alltagstauglich Microsoft positioniert sich weiter als führender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de