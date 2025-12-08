Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkten wieder übersprungen, zumindest kurzfristig. Vor allem die schwergewichteten Pharmariesen Roche und Novartis hatten den SMI in den vergangenen Wochen kräftig angeschoben. Beide notieren im Bereich des Jahreshochs. Der SMI notiert gegen 13.15 Uhr mit einem Plus von 0,39 Prozent auf 12987,07 Punkte. Kurz zuvor erreichte er ein bisheriges Tageshoch bei 13'000,14 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
