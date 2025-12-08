Werner Vogels, Technikchef bei Amazon und AWS, blickt jedes Jahr über den Tellerrand von Cloud und E-Commerce hinaus. Seine technologischen Prognosen zeigen, wie Innovationen Gesellschaft und Alltag tiefgreifend verändern können. Das hat der Technologievisionär in diesem Jahr auf dem Radar. Werner Vogels gilt als einer der profiliertesten Technik- und Cloud-Experten und ist seit 2005 Chief Technology Officer (CTO) und Vice President bei Amazon und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n