Farasis Energy wird Batterien für den GAC Aion V und Aion UT in Europa zuliefern. Das Gesamtvolumen des Auftrags soll gut 10 GWh betragen. GAC setzt dabei auf die sogenannte SPS-Lösung ("Super Pouch Solution") von Farasis. Dabei handelt es sich um Batterien mit großformatigen Pouchzellen. Das berichtet das Portal CN EV Post unter Berufung auf eine offizielle GAC-Mitteilung. Die Batterien von Farasis werden demnach die europäischen Modelle Aion V ...

