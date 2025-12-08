Der DATEV-Mittelstandsindex zeigt einen unerwarteten Strukturwandel im deutschen Einzelhandel: Laut Timm Bönke, Datev-Chefvolkswirt, existiert für viele kleine und mittelständische Händler das traditionelle Weihnachtsgeschäft faktisch nicht mehr.
Während große Anbieter wie Elektronikmärkte und Versandhändler starke Umsätze verzeichnen und damit die gesamtwirtschaftliche Statistik nach oben treiben, rutscht der stationäre Handel in der Datenlage immer weiter nach unten. Besonders betroffen sind die kleinen und mittleren Unternehmen, die bisher stark vom Jahresendgeschäft abhängig waren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
