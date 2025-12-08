NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (OTCQB: DOCKF) (das "Unternehmen" oder "Republic") freut sich bekannt zu geben, dass es in Ergänzung zu seiner Pressemitteilung vom 20. November 2025 die erste Inanspruchnahme (die "Erste Inanspruchnahme") seiner zuvor angekündigten besicherten Wandelanleihenfazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar (die "Wandelfazilität") abgeschlossen hat, mit einem Bruttoerlös von 10 Millionen US-Dollar abzüglich des ursprünglichen Emissionsabschlags.

Die Erste Inanspruchnahme erfolgte im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung. Beim Abschluss wurden 10.000 Wandelanleihen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 US-Dollar (die "Wandelanleihen der Ersten Inanspruchnahme") ausgegeben.

Die Wandelanleihen der Ersten Inanspruchnahme sind durch eine Sicherheitsvereinbarung über ein Verwahrkonto (das "Verwahrkonto") besichert, wobei eine feste Anzahl von ETH als Sicherheit (das "ETH-Ziel") im Wert von 12 Millionen US-Dollar hinterlegt wurde. Das ETH-Ziel bleibt für die Dauer der Wandelfazilität festgelegt. Das Unternehmen beabsichtigt, etwa 90 des Nettoerlöses aus der Ersten Inanspruchnahme für den Erwerb von ETH zur Unterstützung der Validator-Infrastruktur und der Bestätigungsdienste von Republic zu verwenden. Der verbleibende Betrag soll für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Im Zusammenhang mit der Ersten Inanspruchnahme hat das Unternehmen 27.904.000 Optionsscheine auf Stammaktien (die "Warrants der Ersten Inanspruchnahme") ausgegeben, die jeweils zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,50 CAD pro Aktie (185 des aktuellen Marktpreises) über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Ausgabedatum berechtigen. Bei vollständiger Ausübung würden die Warrants der Ersten Inanspruchnahme dem Unternehmen zusätzlich etwa 10 Millionen US-Dollar an Finanzierungsmitteln einbringen.

Keine Führungskraft oder Insider des Unternehmens nahm an der Ersten Inanspruchnahme teil, und es wurde keine neue Kontrollperson als Ergebnis der Ersten Inanspruchnahme geschaffen. Die für die Wandelfazilität erforderlichen Zustimmungserklärungen der Aktionäre gemäß der geltenden CSE-Richtlinien wurden vor dem Abschluss der Ersten Inanspruchnahme eingeholt.

Die Wandelanleihen der Ersten Inanspruchnahme, die Warrants der Ersten Inanspruchnahme und alle bei Umwandlung oder Ausübung der vorgenannten Wertpapiere auszugebenden Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Weitere Bedingungen der Wandelfazilität sind in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 20. Oktober und 20. November 2025 enthalten. Eine Kopie der Vereinbarung zur Wandelfazilität wurde im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht.

Über Republic Technologies Inc.

Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Unterstützt durch eine ETH-denominierte Schatzkammer betreiben wir Validator- und Bestätigungsnetzwerke zur Gewährleistung der Datenintegrität für universelle Anwendungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich nachfolgender Inanspruchnahmen und Zusatztranchen, erwarteter Zeitpläne, voraussichtlicher Abschlüsse nachfolgender Inanspruchnahmen und Zusatztranchen, erwarteter Genehmigungen der CSE sowie der beabsichtigten Mittelverwendung. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den angemessenen Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, einschließlich Annahmen zu den Marktbedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen (einschließlich CSE-Genehmigung) zu erhalten und die Validator-Infrastruktur wie beabsichtigt zu betreiben. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Risikos, dass die nachfolgenden Inanspruchnahmen und Zusatztranchen nicht wie beschrieben oder überhaupt nicht erfolgen; das Scheitern der Einholung weiterer CSE-Genehmigungen; das Nichterfüllen anderer Abschlussbedingungen; Anforderungen von Dritten, Gegenparteien oder Kreditgebern; Volatilität bei ETH-Preisen und Staking-Erträgen; sich entwickelnde regulatorische Entwicklungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und Staking; operationelle Risiken in Bezug auf die Leistung von Validatoren, Slashing und Verwahrung sowie andere im Rahmen der öffentlichen Offenlegungen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschriebene Faktoren. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister haben den Inhalt dieser Mitteilung überprüft oder übernehmen Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (dem "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine entsprechende Ausnahme von der Registrierungspflicht vor.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251208180001/de/

Contacts:

Im Namen des Vorstands

Daniel Liu,

Chief Executive Officer

Tel: (778) 200-4124

E-Mail: info@republictech.io

https://republictech.io/