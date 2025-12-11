Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (OTCQB: DOCKF) (das "Unternehmen" oder "Republic") freut sich, eine bedeutende Erweiterung seiner ETH-Bestände sowie weitere Fortschritte bei der Stärkung seiner Infrastrukturbasis bekannt zu geben, wodurch die Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Attestierungen, die die Datenintegrität für universelle Anwendungen schützen, weiter verbessert wird.

Republic hat zusätzlich 742,40 ETH erworben und erhöht damit die Gesamtbestände auf 1.570,60 ETH zu durchschnittlichen Anschaffungskosten von etwa US$2.700 pro ETH, was einem bilanziellen Gesamtwert von rund US$4,27 Millionen entspricht. Basierend auf dem Marktpreis vom 10. Dezember 2025 von etwa US$3.300 pro ETH beläuft sich der aktuelle Wert der Bestände auf rund US$5,27 Millionen, was einer geschätzten Wertsteigerung von 23 % entspricht.

Republic hält ETH als betriebliche Vermögenswerte und setzt diese innerhalb seiner Validator-Infrastruktur ein, um das Ethereum-Netzwerk zu sichern und die Attestierungen zu erzeugen, die das Geschäftsmodell des Unternehmens antreiben. Dieses Modell positioniert das Unternehmen im Kern des sich schnell entwickelnden Ethereum-Ökosystems.

Parallel zum Ausbau seiner Infrastrukturkapazität nutzt Republic anspruchsvolle Einkaufsstrategien, die zusammenfassend als "Synthetic Mining" bezeichnet werden, um ETH zu niedrigeren effektiven Preisen zu erwerben, zusätzliche Einnahmen zu generieren und die Bilanz in ETH-Einheiten zu vergrößern, ohne neue Eigenkapitalanteile auszugeben. Im vergangenen Quartal hat das Unternehmen einen Teil seiner Bilanz für Synthetic-Mining-Strategien eingesetzt, die durchschnittliche annualisierte Renditen im Bereich von 80 bis 100 % erzielt haben.

Nach dem OTCQB-Listing des Unternehmens und dem Abschluss der ersten US$10 Millionen-Abruftranche im Rahmen der zuvor angekündigten US$100 Millionen besicherten wandelbaren Schuldverschreibung stärkt dieses nicht verwässernde Bilanzwachstum die Fähigkeit von Republic zusätzlich, seine Validator-Operationen zu skalieren und die Attestierungsleistung zu erhöhen. Diese Fortschritte bringen das Unternehmen seinem Ziel näher, vertrauenswürdige Lösungen bereitzustellen, die die Datenintegrität schützen, und der breiten Öffentlichkeit fortschrittliche Ethereum-Technologie zugänglich zu machen.

"Da sich die Ethereum-Technologie weiterhin zunehmender Akzeptanz erfreut, ist Republic strategisch positioniert, um mit dem Wachstum des Ökosystems zu skalieren", sagte Daniel Liu, CEO von Republic Technologies. "Die Beschleunigung des Ausbaus der Validator-Infrastruktur, die Erweiterung unserer Attestierungskapazitäten und der Ausbau unserer ETH-Bestände bleiben zentrale Säulen zur Erreichung unserer langfristigen Strategie."

Über Republic Technologies Inc.

Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Unterstützt durch eine ETH-denominierte Treasury betreiben wir Validator- und Attestierungsnetzwerke, um die Datenintegrität für universelle Anwendungen zu gewährleisten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Solche Aussagen umfassen unter anderem Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung der ETH-Bestände, der Bereitstellung und Skalierung von Validator- und Attestierungsinfrastruktur, der erwarteten Renditen aus Synthetic-Mining-Strategien, der Fähigkeit des Unternehmens, seine finanzielle Position ohne Ausgabe neuen Eigenkapitals zu stärken, Vorteilen aus dem OTCQB-Listing und der wandelbaren Schuldverschreibung sowie seiner langfristigen Mission zur Verbesserung der Datenintegrität und zur Förderung der Akzeptanz der Ethereum-Technologie. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das fortgesetzte Wachstum und die Akzeptanz von Ethereum und verwandten Technologien, Stabilität und Liquidität der Digital-Asset-Märkte, die Fähigkeit des Unternehmens, Infrastrukturpläne termingerecht und im Budget umzusetzen, ein unterstützendes regulatorisches Umfeld für Blockchain-basierte Aktivitäten sowie anhaltenden Zugang zu Finanzierungen unter günstigen Marktbedingungen einschließen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Volatilität von ETH- und anderen Digital-Asset-Preisen, Änderungen in Blockchain-Protokollen oder Validator-Ökonomien, betriebliche Herausforderungen bei der Bereitstellung und Wartung von Validator-Infrastruktur, regulatorische Änderungen oder Einschränkungen im Zusammenhang mit Digital-Assets oder Blockchain-Operationen, Gegenparteirisiken in Synthetic-Mining-Strategien, Markt- und Liquiditätsrisiken sowie breitere wirtschaftliche und geopolitische Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, außer wenn dies durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider haben diese Mitteilung geprüft oder übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Veröffentlichung.

