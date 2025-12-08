Rheinmetall bleibt im Auftragsmodus: Die Bundeswehr hat erneut 120-mm-Panzermunition beim Düsseldorfer Rüstungskonzern bestellt. Der Auftrag summiert sich laut Unternehmen auf "mehrere hundert Millionen Euro" - ein weiterer Baustein in der laufenden Aufrüstung der Streitkräfte und ein klares Signal für Anleger, dass die Story rund um Rüstungswerte noch längst nicht auserzählt ist. Frische Millionen für Rheinmetall: Bundeswehr stockt Munition auf Konkret ordert die Bundeswehr zusätzliche Gefechts- und Übungspatronen im Kaliber 120 mm x 570. Diese Munition kommt unter anderem in der Hauptwaffe des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
