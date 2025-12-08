Rheinmetall bleibt im Auftragsmodus: Die Bundeswehr hat erneut 120-mm-Panzermunition beim Düsseldorfer Rüstungskonzern bestellt. Der Auftrag summiert sich laut Unternehmen auf "mehrere hundert Millionen Euro" - ein weiterer Baustein in der laufenden Aufrüstung der Streitkräfte und ein klares Signal für Anleger, dass die Story rund um Rüstungswerte noch längst nicht auserzählt ist. Frische Millionen für Rheinmetall: Bundeswehr stockt Munition auf Konkret ordert die Bundeswehr zusätzliche Gefechts- und Übungspatronen im Kaliber 120 mm x 570. Diese Munition kommt unter anderem in der Hauptwaffe des ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.