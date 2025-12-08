Die Aktie von BioNTech startet mit frischem Schwung in die Woche und verbucht bis zum Mittag ein Kursplus von gut drei Prozent. Auslöser sind ermutigende Studiendaten zu einem neuen Wirkstoffkandidaten gegen Lungenkrebs. Ist das nun der Durchbruch?Am Samstag hatten die Mainzer gute Nachrichten zum Produktkandidaten BNT316 bei Lungenkrebs bekannt gegeben. Den Wirkstoffkandidaten, auch bekannt als Gotistobart, entwickelt Biontech zusammen mit dem US-Partner OncoC4. Gotistobart wird gegen eine besonders ...

