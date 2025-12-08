© Foto: Fabian Sommer - dpa

TotalEnergies trifft Vereinbarung zur Fusion seiner Nordsee-Ölaktivitäten mit NEO NEXT+. Das neue Unternehmen soll 2026 Marktführer werden, während die Aktie weiter von Analysten empfohlen wird.Der französische Ölkonzern TotalEnergies gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die …