Carl Zeiss Meditec AG: Beendigung der Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 und interimistische Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Andreas Pecher zum 01.01.2026



08.12.2025 / 14:53 CET/CEST

Beendigung der Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 und interimistische Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Andreas Pecher zum 01.01.2026 - interimistische Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes durch Peter Kameritsch

Jena, 08. Dezember 2025

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) und Maximilian Foerst haben sich einvernehmlich geeinigt, die Vorstandstätigkeit von Maximilian Foerst zum 31.12.2025 zu beenden.



Grund für die Entscheidung ist ein von Maximilian Foerst eingeräumter Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex der ZEISS-Gruppe im Zusammenhang mit einem Interessenskonflikt im Umgang mit einer Person im ZEISS-internen Arbeitsumfeld, der einige Jahre zurückliegt. Der Fall steht nicht im Zusammenhang mit den geschäftlichen Aktivitäten der ZEISS Gruppe, bzw. dem Geschäft der Carl Zeiss Meditec AG.



Der Aufsichtsrat arbeitet unter Hochdruck an der Nachfolgesuche. Interimistisch übernimmt der heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Carl Zeiss Meditec AG und Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG Andreas Pecher ab 01.01.2026 die Leitung der Carl Zeiss Meditec AG als Vorstandsvorsitzender. Sein Aufsichtsratsmandat wird er zuvor niederlegen. Der Aufsichtsrat soll durch Peter Kameritsch interimistisch geführt werden.



Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG wird somit ab 01.01.2026 aus Andreas Pecher (Vorstandsvorsitzender, ad interim) und Justus Felix Wehmer (Finanzvorstand) bestehen.



Die unter Maximilian Foerst erfolgreich begonnene strategische Weiterentwicklung der Carl Zeiss Meditec AG soll mit unverändertem Tempo fortgesetzt werden.



Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Head of Group Finance & Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-116 E-Mail: investors.med@zeiss.com



